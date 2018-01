Vlaams Muziektheater speelt operetteklassieker 19 januari 2018

02u53 0

Het Vlaams Muziektheater (VMT) speelt van 27 januari tot 11 februari de operette De Vogelhandelaar van Carl Zeller. VMT, ontstaan uit verschillende Heistse operettekringen en voordien bekend als de Heistse Operette Kring, staat daarmee vijfenveertig seizoenen op de planken. "Der Vogelhändler of De Vogelhandelaars is een van de meest gespeelde werken uit het operetterepertoire. Twee grote finales worden afgewisseld door ensembles, aria's, duetten en terzetten, aan elkaar verbonden door, nu eens komische, dan weer emotionele speelscènes", deelt VMT mee. Na Heist-op-den-Berg trekt het gezelschap nog langs verschillende theaterzalen in Vlaanderen. Info: www.vmt.be. (AVH)