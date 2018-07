Vlaams Belang beloont Heistenaren met Vlaamse vlag 10 juli 2018

Onder het motto 'Vlaanderen: ons land' roept oppositiepartij Vlaams Belang Heist-op-den-Berg de inwoners van de gemeente op om op 11 juli de leeuwenvlag uit te hangen. Wie daar gehoor aan geeft, wordt door de partij beloond met zelfklevers met de boodschap 'Trots Vlaming én Heistenaar!'. "11 juli is niet alleen een feestdag, het is ook een politieke strijddag waarop we onze Vlaamse identiteit in de verf zetten. Dat is meer dan ooit nodig, nu de voltallige politieke klasse, tegen alle dure eden in, de Vlaamse eisen verticaal in de diepvries plaatste", aldus Luc Van Den Bulck van Vlaams Belang Heist-op-den-Berg.





(AVH)