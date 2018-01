Vitrines 'Ann Juweliers' geplunderd VIER GANGSTERS WEG MET RUIM HONDERDDUIZEND EURO TIM VAN DER ZEYPEN

20 januari 2018

02u52 0 Heist-Op-Den-Berg Wellicht vier gangsters hebben tijdens de nacht van donderdag op vrijdag een gewaagde inbraak gepleegd bij 'Ann Juweliers' in Itegem. De glazen voordeur hebben ze aan diggelen geslagen en in anderhalve minuut zijn verscheidene vitrines leeggeroofd. De buit bestaat uit trouwringen en goud en is goed voor een waarde van ruim 100.000 euro.

Buurtbewoners en de uitbaters van de juwelierszaak aan de Isschotweg 69 hoorden omstreeks 3.30 uur hevige knallen. "De knallen bleven maar duren. Ze klonken zo luid en angstaanjagend dat ik toch maar ben gaan kijken aan het venster", vertelt een buurtbewoonster. "Het was zo'n absurd beeld. Twee mannen waren op de voordeur aan het slaan." Pas na anderhalve minuut begaf de glazen inkomdeur mét gewapend glas het onder het beukwerk. Twee van de daders drongen het pand binnen. "Een andere stond aan de voordeur. Hij hield met een andere kompaan de wacht. Die stond op de oprit", gaat de buurtbewoonster verder.





Binnen gingen de gangsters meteen op zoek naar hun buit. Die bestaat voornamelijk uit goud en verscheidene trouwringen. De buit loopt vermoedelijk op tot meer dan honderdduizend euro. Binnen zijn ook verscheidene vitrines aan diggelen geslagen.





Niet enkel de ramkraak, maar ook de brute manier waarop die is uitgevoerd, laat bij de uitbaters een diepe indruk achter. Zij wonen boven de zaak en waren op het moment van de ramkraak aanwezig. Ze verkeerden in shock en wilden gisteren liever geen commentaar kwijt.





Fors beveiligd

Dat de gangsters ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch buit hebben kunnen maken, begrijpt niemand. Alle vitrines zijn uitgerust met gewapend glas en anti-inbraakrolluiken. Bovendien is de winkel beveiligd met een alarm en is er camerabewaking.





De politiezone van Heist-op-den-Berg is inmiddels een onderzoek opgestart. Meteen na de melding kwam de politie met talrijke manschappen ter plaatse. Die hebben de buurt nog uitgekamd met speurhonden. De politie hield de zaak bovendien nog een hele nacht in de gaten.





"Van de daders is er voorlopig geen spoor", bevestigt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Het onderzoek gaat inmiddels voort."





Bloedspatten

In de loop van vrijdag kwam het labo ter plaatse. De speurders voerden een sporenonderzoek uit en troffen naast voet- en vingerafdrukken ook bloedspatten aan. Op de camerabeelden waren naar verluidt twee daders te zien. "Hopelijk kunnen ze die mannen snel pakken", besluiten buurtbewoners.





Voor de juwelierszaak in Itegem is het de eerste keer zware inbraak. De zaakvoerders houden de winkel al dertig jaar open. Gisteren bleef die noodgedwongen gesloten. Het puin moest worden geruimd, de politie zocht sporen van de indringers en de verzekering moest langskomen.





Snel weer open

Naar verluidt willen de uitbaters de winkel zo snel mogelijk heropenen. Dat gebeurt ten vroegste vandaag (zaterdag, red.), maar zeker ten laatste maandag.