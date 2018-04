Vijftiger steelt bouwmaterialen voor eigen renovatiewerken 12 april 2018

Een 59-jarige man uit Berlaar riskeert tien maanden en een geldboete van 600 euro met uitstel voor diefstal van bouwmaterialen. De materialen werden gestolen op talrijke bouwwerven. "Deze waren bestemd voor eigen gebruik. De beklaagde was zijn woning aan het renoveren maar blijkbaar waren de materialen zoals cement en zand te duur", luidde het in de vordering van het openbaar ministerie. Hoewel hij initieel bekende, trok hij die verklaringen gisteren op zitting weer in. "Ik heb dat niet gedaan, mijn zoon heeft die spullen gestolen", vertelde de vijftiger. "Waarom ik die verklaring heb afgelegd? Ik wou mijn zoon beschermen." Oorspronkelijk werd ook de zoon mee opgenomen in het strafdossier. Hij gaf bij zijn verhoren alles toe. Gisteren stond enkel de vader voor rechter Suzy Vanhoonacker. De zoon kwam in de winter van 2016 om het leven bij een verkeersongeval in Hulshout. Vonnis volgt binnen de vier weken. (TVDZM)