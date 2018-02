Vier jaar cel voor oplichter die dood zoontje verzon 08 februari 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg De 33-jarige Sven D.V. uit Heist-op-den-Berg is gisteren schuldig bevonden aan oplichting. Hij kocht en huurde Audi's zonder er voor te betalen. De dertiger stond ook terecht voor het oplichten van een vriend. Hij 'leende' volgens het parket duizenden euro's voor zijn verzonnen zieke kindje. Voor die feiten werd hij vrijgesproken.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij stond in het verleden al maar liefst zeven keren voor de rechter in Mechelen. Telkens werd hij veroordeeld voor oplichting. Deze keer stond hij terecht voor feiten uit begin 2017. Hij kwam toen zijn zestigjarige slachtoffer J. uit Vorselaar tegen tijdens een voetbalwedstrijd in Heist-op-den-Berg. Vrijwel meteen begon hij over zijn zoontje dat hij op dat moment verzon. Kort daarop werd het kind ziek én later zou het volgens zijn eigen verklaringen sterven. Om de ziekenhuiskosten en de begrafenis te betalen, vroeg hij geld aan de zestiger. In totaal ging het om net geen honderdduizend euro. "Een lening", beweerde de beklaagde. De zestiger en het parket hadden het over 'oplichting'.





Audi's

Rechter Suzy Vanhoonacker achtte deze feiten niet voldoende bewezen en sprak hem ervoor vrij. De verdediging verschool zich achter het feit dat liegen niet illegaal is en vond dat de burgerlijke partij niet kon aantonen dat het niet om een lening zou gaan. De rechter volgde die redenering.





Voor de oplichting van de Audi-garage werd hij wel schuldig bevonden. Hij kreeg een effectieve celstraf van vier jaar en een geldboete van 800 euro. De rechter hield rekening met zijn strafregister en vond de feiten té zwaarwichtig om hem naar huis te sturen met een opschorting van straf.





"Bovendien is er een te hoog recidive gevaar", besloot rechter Vanhoonacker. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet geweten.





(TVDZM)