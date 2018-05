Verzamelaar Sesamstraat stelt tentoon DEEL VAN DE COLLECTIE TE BEZICHTIGEN IN HET SPEELGOEDMUSEUM WANNES VANSINA

08 mei 2018

02u49 1 Heist-Op-Den-Berg Als kind heeft hij Sesamstraat nauwelijks gezien, maar dat weerhield Bart Verbraeken (24) er niet van om een indrukwekkende verzameling rond het tv-programma uit te bouwen. Een selectie daarvan is vanaf vandaag te zien in het Speelgoedmuseum.

Hoeveel Bert en Ernies, Grovers en Koekiemonsters hij precies bezit, weet Bart uit Wiekevorst zelf niet. Hij schat dat zijn Sesamstraatcollectie bestaat uit zo'n 2.000 à 3.000 stuks. Vreemd genoeg was de aanleiding niet het tv-programma zelf, wel een kleine Koekiemonsterknuffel. "Het verzamelen is begonnen toen ik 12 jaar was - Sesamstraat was toen al aan het uitsterven in België. Van mijn familie kreeg ik altijd Sesamstraatcadeautjes en met ouder te worden begon ik zelf dingen te kopen. Wanneer mijn verzameling ontspoord is? Waarschijnlijk toen ik de online wereld ontdekte (lacht)."





Stilaan begon Bart ook oudere vintagestukken op te nemen in zijn collectie. Die vindt hij onder meer terug in speelgoedzaken, kringloopwinkels en tweedehandssites. "Soms moet je een paar jaar durven te wachten, want echte verzamelstukken zijn duur." Alles staat in dozen op zolder. "Ik ga af en toe kijken. Veel gebeurt er niet mee, tot nu. Het is de eerste keer dat ik met mijn collectie naar buiten kom." Bart zou gerust van Sesamstraat op een of andere manier zelfs zijn beroep willen maken. Het waren in eerste instantie de felle kleuren die hem aanspraken. Later leerde hij over de organisatie achter Sesamstraat. "Niet veel mensen kennen de mooie en doordachte educatieve projecten van Sesame Workshop over de hele wereld. Spijtig dat het tv-programma werd stopgezet. In de VS maakten enkele figuren als Elmo en Koekiemonster de overstap naar 'The Furchester Hotel'." Bij ons verdween Sesamstraat al na zeven jaar van de buis om in 1983 plaats te maken voor 'Het Liegebeest', in Nederland bleef het wel bestaan tot 2015.





'Speelse verzamelaars'

"Kinderen bij ons kennen het niet meer, of het moet zijn van de steeds terugkerende filmpjes van Bert en Ernie, 'er zit een banaan in je oor'," aldus de Mechelse student Media & Entertainment Business. De collectie van Bart maakt deel uit van de mini-expo 'Speelse verzamelaars', die vanaf vandaag tot en met 31 mei in het Speelgoedmuseum loopt. Drie andere verzamelaars tonen hun collecties over Suske & Wiske, My Little Pony en Batman. Het Speelgoedmuseum geeft de verzamelaars graag een plaats. "Want het is vaak ook dankzij hen dat we tentoonstellingen kunnen organiseren", zegt Mieke Dumont van de educatieve dienst van het Speelgoedmuseum.





Met Speelse verzamelaars gaat het museum op zoek naar de persoon achter de verzameling. "Vaak is de zoektocht naar een specifiek item bijna van even groot belang als het item zelf."