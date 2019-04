Vernieuwd parochiecentrum van Wiekevorst doet deuren open Antoon Verbeeck

13 april 2019

Het parochiecentrum van Wiekevorst zit in een nieuw jasje. Er kwam een nieuwe keuken, de zolder werd geïsoleerd en de zaal kreeg een likje verf. Het parochieteam ontvangt morgen, zondag 14 april, iedereen die een kijkje wil komen nemen. “In de parochiezaal werden vorig jaar uitbreidings- en vernieuwingswerken uitgevoerd. Zij geven vooral onze keuken meer uitstraling. De vorige voldeed niet meer aan de hedendaagse normen en was te klein. Ze werd vergroot en is nu voorzien van een afwasmachine, een stoomoven, koelcel, aangepaste kookvuren en heel wat andere technische snufjes. Ook in de koele kelder, goed bereikbaar vanuit de keuken, staat een koelcel en is er veel ruimte. In de opslagplaats voor drank werd een grote koelcel geplaatst.” De bovenverdieping kreeg drie vergaderzaaltjes met een kleine keuken. De vergaderzaaltjes kregen ook een naam: de Ridders, de Jonkvrouwen en de Knapen. Voor het centrum zelf, werd eveneens een naam bedacht. “Onze keuze viel op De Doornboom. De Doornboom was een afspanning waar reiziger en paard een plaats vonden om de nacht door te brengen.” Het team spaarde een tiental jaren om de renovatie, die zo’n 250.000 euro kostte, te kunnen financieren. Daarnaast werkte het ook met renteloze obligatieleningen. Iedereen is morgen welkom tussen 11 en 16 uur.