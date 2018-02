Vermiste vrouw teruggevonden 07 februari 2018

02u29 0

De 36-jarige Britt Storms is teruggevonden. De vrouw verdween in de nacht van 3 op 4 februari. Ze werd voor het laatst gezien aan haar woning langs de Schrieksesteenweg toen ze met haar grijze Hyundai personenwagen vertrok. Eergisteren verspreidde de lokale politie en de federale politie in samenspraak met het parket een opsporingsbericht. "Ze heeft medische verzorging nodig", klonk het in het opsporingsbericht. Het vroeg zowel aan Britt als aan mensen die haar mogelijk gezien hadden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie of met haar familie. Gisteren verspreidde de federale politie een bericht dat de vrouw was teruggevonden. (TVDZM)