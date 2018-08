Verboden te zwemmen in Hobbeldonk 06 augustus 2018

In provinciaal groendomein De Averegten is het tijdelijk niet meer toegelaten om te zwemmen in het speelgedeelte Hobbeldonk. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil van Hobbeldonk enorm gezakt, hierdoor is de waterkwaliteit niet meer in orde.





"Zodra de hemelsluizen voor een nieuwe aanvoer van regenwater hebben gezorgd én de kwaliteit van het water in orde is, kan je hier terug komen genieten van waterpret. Ravotten op de heuvels, of de koelte van het speelbos opzoeken mag uiteraard nog altijd. Buiten Hobbeldonk is het in alle andere waterpartijen op De Averegten altijd verboden om te zwemmen. Ook huisdieren mogen niet in het water, dit om onze plaatselijke waterfauna en -flora te beschermen", deelt de provincie mee. (AVH)