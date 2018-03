Verbod op schaatsen op provinciale vijvers 01 maart 2018

De provincie wil bezoekers van provinciale domeinen, zoals de Averegten in Hallaar, waarschuwen: het is voorlopig verboden om te schaatsen op de vijvers van de domeinen. Momenteel is de ijslaag op de vijvers zo'n drie centimeter dik. Voor veilige schaatspret heb je een ijslaag van 12 centimeter nodig. "Van zodra het vriest, zijn bezoekers benieuwd wanneer ze kunnen schaatsen", vertelt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor Recreatie- en Groendomeinen. "Dankzij de schaatsmeters aan de vijvers kunnen de bezoekers de dikte van het ijs op de voet volgen. Momenteel is het verboden om het dunne laagje ijs op de provinciale vijvers te betreden. De veiligheid van onze bezoekers is zeer belangrijk voor ons, daarom willen we hier duidelijk over communiceren." De provincie organiseerde deze winter een twintigtal activiteiten op een tiental locaties. Hoewel deze wintercampagne op haar laatste benen loopt, blijven de schaatsmeters aan de vijvers staan zolang het vriest. Via www.gezelligbuiten.be/schaatsen kan iedereen volgen hoe dik het ijs van de provinciale vijvers is. (AVH)