Veertiger mist bocht en vliegt in tuinomheining 20 februari 2018

02u44 0

Op de Itegemseweg is in de nacht van zondag op maandag een personenwagen door de omheining van een tuin gevlogen. Het voertuig eindige na de crash op zijn zij. De 40-jarige bestuurder geraakte gewond. "Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals", vertelt Kim Bastiaens van de lokale politiezone Heist-op-den-Berg. "De man zat ook gekneld in de wagen. Hij moest door de brandweer worden bevrijd." Het ongeval gebeurde kort na 3 uur 's nachts. De auto botste tegen een houten voortuinomheining met beplanting. Die raakte ernstig beschadigd. Ook de wagen liep zware schade op. Het voertuig moest getakeld worden. Vermoedelijk miste de autobestuurder zijn bocht, waardoor hij van de rijbaan afweek.





Over de omstandigheden van het ongeval is momenteel nog niet veel geweten. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (TVDZM)