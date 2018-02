Veertiger die zich wou laten doodschieten moet in begeleiding 27 februari 2018

02u30 0 Heist-Op-Den-Berg Stijn D. (44) uit Booischot moet zich van de rechter verder psychologisch laten begeleiden. De man viel in maart 2017 enkele agenten aan met een broodmes. Hij wou zich door hen laten doodschieten.

De veertiger zat al een tijdje in een zware depressie. "Het gevolg van een zieke moeder en een schuldenlast van duizenden euro's na een faillissement", zei D.'s raadsman Kristel Coppieters. Die bewuste dag begin maart 2017 belde hij naar de politie van Heist-op-den-Berg en dreigde hij ermee zijn hele familie uit te moorden. De agenten reageerden massaal op de noodoproep. Niet viel later liep hij hen tegemoet met een broodmes van zo'n vijftien centimeter lang. De agenten riepen hem toe en vroegen hem om het mes te laten vallen. "Maar omdat hij dat niet deed, loste een agent een schot", zei het parket destijds. "De veertiger raakte gewond aan de voet en werd overmeesters. Nadien werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging." De veertiger herstelde en gaf de feiten meteen toe. Inmiddels heeft hij heel veel spijt van zijn daden. Ook op zitting bood hij vaak zijn excuses aan. "Ik wou zelfmoord plegen maar was te laf", zei hij tegen de rechter. "Daarom heb ik gedaan wat ik heb gedaan. Maar ik had echt nooit de intentie om de agenten iets aan te doen." Na zijn ontslag uit het ziekenhuis verbleef hij even in de gevangenis. Het parket dagvaardde hem voor gewapende weerspannigheid. Iets wat niet ontkend werd op zitting. De verdediging vroeg enkel om een straf met probatie-voorwaarden en daar had de rechter oren naar. Zo zal de veertiger zich de komende drie jaren verplicht psychologisch moeten laten begeleiden en kreeg hij een verbod op alcohol en drugs. Inmiddels kreeg D. zijn leven op de rails. Zijn financiële situatie is uitgeklaard, de man heeft werk en ging al naar de psycholoog waardoor hij nu makkelijker over zijn emoties kan praten.





Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op 1813 of op zelfmoord1813.be. (TVDZM)