Veertiger bedreigt bankbezoeker met pistool Tim Van der Zeypen

15 februari 2019

10u30 0 Heist-Op-Den-Berg Een 42-jarige man uit Heist-op-den-Berg riskeert een celstraf van een jaar effectief. De veertiger moest zich verantwoorden voor een poging diefstal met geweld en afpersing. In een bankkantoor bedreigde hij een klant met een pistool.

Het slachtoffer ging op 29 juli 2018 naar de bank om geld af te halen. “Plots stond beklaagde achter hem”, vertelt openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “De man eiste van zijn slachtoffer dat hij al zijn geld moest afgeven. Om druk bij te zetten liet hij een pistool in zijn achterzak zien.” Het slachtoffer leek in eerste instantie niet onder de indruk te zijn maar stemde nadien wel in om tien euro te overhandigen. “Beklaagde ging niet akkoord waarop hij zonder buit op de vlucht sloeg”, gaat Claessens verder. “De man vluchtte weg met een auto. Het slachtoffer kon de nummerplaat noteren en gaf deze door aan de politie. Hierdoor konden speurders, beklaagde snel identificeren.”

De veertiger werd opgepakt, het pistool bleek uit verder onderzoek een speelgoedpistool te zijn van zijn zoon. Bij zijn verhoor bij de politie, gaf hij de feiten meteen toe. Alleen ging het volgens hem niet om een diefstal maar wel om een smeekbede. “Ik had geld nodig voor mijn kinderen. Daarnaast had ik ook nog te kampen met een zware drugsverslaving”, aldus de 42-jarige. Naast de celstraf van een jaar vorderde het parket ook nog een geldboete van 150 euro. De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd al acht keer veroordeeld door een correctioneel rechter voor diefstallen en drugs. De verdediging vroeg een straf met probatie-uitstel. Vonnis op 27 februari.