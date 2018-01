Veel werk met bomen en daken 450 OPROEPEN BIJ BRANDWEER MAAR STORMSCHADE IS BEPERKT WANNES VANSINA ELS DALEMANS TIM VAN DER ZEYPEN

02u53 0 Heist-Op-Den-Berg De storm die gisteren over ons land trok heeft her en schade veroorzaakt. Vooral dakpannen, de bomen en verlichtingspalen moesten er aan geloven. De brandweer kreeg in totaal een 450 oproepen binnen. Toch bleef in de Mechelse regio de schade relatief beperkt.

In tegenstelling tot andere steden en gemeenten in onze provincie bleef de schade in onze regio relatief beperkt. Toch had de brandweerzone Rivierenland de handen meer dan vol. Die kreeg in totaal 450 meldingen binnen. De brandweerlui waren een hele dag bezig om de oproepen af werken.





Het merendeel van de meldingen gingen over afgebroken bomen en takken die over de weg belandden. Dat gebeurde onder meer op Putsesteenweg in Bonheiden en in Putte ter hoogte van de rotonde die de Putsesteenweg met de R6 verbindt. Daar schoot een boomchirurg die toevallig passeerde meteen in actie en zorgde hij ervoor dat het fietspad opnieuw vrij werd gemaakt.





Ook in Bornem, Lier, Berlaar en in Mechelen braken bomen af. In Lier moesten bomen in het stadspark eraan geloven. De stad besloot om het park gesloten te houden in afwachting van de opruimwerken. In Bornem sneuvelde onder meer de berkenboom van het Atheneum Klein-Brabant in de Lindestraat. In Mechelen belandde dan weer een boom op omheining van Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen en viel er een boom op een fietsenstalling langs de Nekkerspoelstraat.





De Europalaan in Mechelen moest afgesloten worden nadat een boom de rijbaan versperde. En tot slot belandde in Melkouwen, Berlaar, een boom op een woning. Het dak raakte ernstig beschadigd en een kamer ondervond de meeste hinder. Er raakte niemand gewond.





Puntgevel

De hevige rukwinden zorgden er gisteren ook voor dat dakpannen en daken gingen vliegen. Zo kwam in Berlaar de puntgevel van een woning in de Schoolstraat los. De brandweer had een tijdje nodig om het dak opnieuw te beveiligingen. In Sint-Katelijne-Waver ging een dak vliegen van een tuinhuis in de Gestellei. Eigenaar en buren hebben het dak zelf opgeruimd. Iets gelijkaardig gebeurde in de Jozef Spiessenstraat in Wintam. Daar ging het dak van een tuinhuis vliegen en het belandde tegen het speeltoestel van de familie Raes. "De brandweer moest ter plaatse komen om het klimrek te stutten, de constructie zal moeten worden afgebroken", klonk het.





Torenuurwerk stil

De storm veroorzaakte nog een opmerkelijk probleem in de Sint-Romboutstoren. "Het torenuurwerk viel om iets voor 10.30 uur stil", luidt het. "Door de hevige storm gaat de toren effectief heen en weer bewegen en gaat ook het gewicht van het moederuurwerk bewegen. Hierdoor gaan zowel het gewicht als de slinger in lengte een gelijke waarden bereiken en valt de klok stil."