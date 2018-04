Veel waterschade na blikseminslag 06 april 2018

02u39 0

In de Heibergstraat in Itegem bij Heist-op-den-Berg is de bliksem ingeslagen op een woning. De schouw en enkele dakpannen raakten daarbij beschadigd. De schade is echter groter. Er is naar verluidt heel wat waterschade. Dat is het gevolg van een koepel die kapot ging nadat enkele stukken schouw naar beneden kwamen. De elektriciteit begaf het eveneens.





Ook enkele buren kwamen even zonder stroom te zitten. In de getroffen woning moest een nieuwe elektriciteitsmeter worden geplaatst. De brandweer ruimde het puin op. (TVDZM)