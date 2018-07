Veel Antwerpse rijders aan de slag in Zandvoort dit weekend 14 juli 2018

Hoewel de autosport een beetje stil ligt de komende twee weekends, kan de liefhebber toch nog zijn hart ophalen. Zo is er dit weekend een zeer mooi raceweekend in het Nederlandse Zandvoort, met naast de bloedstollende DTM ook de vierde manche van de Benelux Supercar Challenge. Er is ook een mooie delegatie uit het Antwerpse, met vooraan de broers Wauters in een Porsche van het Willebroekse DVB Racing.

Autosport

Als we echter naar de titelkansen gaan kijken net voor de vierde van zeven meetings, met telkens twee wedstrijden, dan zien we dat Chris Voet en Bart van den Broeck wederom aan een schitterend seizoen bezig zijn. De kampioenen van de Sport Divisie van vorig seizoen, staan ook nu weer bovenaan de rankschikking. Hun Peugeot RCZ lijkt ook dit seizoen weer het juiste wapen om vooraan mee te spelen en de beide Antwerpenaren gaan na hun sterk weekend in Zolder, twee weken geleden, dan ook weer voluit in Zandvoort.





Broers Wauters

Bij DVB Racing wordt er echter om de algemene zege gevochten. De Porsche van Kris en Koen Wauters kwam twee weken geleden in Zolder tweemaal als tweede over de meet en na een moeilijke start van het seizoen schoven ze zo op naar de zesde plaats in de algemene tussenstand. "We deden een goede zaak in Zolder en we bewezen dat we in principe iedere race op het podium moeten kunnen eindigen", aldus Koen Wauters. "In Zandvoort hebben nog een rekening openstaan, want midden mei liep het daar goed fout voor ons en nu willen we ook daar bovenaan eindigen."





Snelle Ceyisakar

Bij DVB Racing hebben ze echter nog een ijzer in het vuur, want ook de snelle Turk Cenk Ceyisakar doet het met een 911 uit de ateliers van het team in het industrieterrein van Willebroek. Hij staat voorlopig één plaats beter gerangschikt dan de broers Wauters.





In Zandvoort worden dit weekend naar goede gewoonte twee wedstrijden van een uur verreden, één op zaterdag en één op zondag, met telkens ook races van DTM, met onder meer het Mechelse RBM in de kleuren van BMW en de Europese F3.





