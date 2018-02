Van superheld tot mini-Trump in De Zwaan 12 februari 2018

02u26 0

Voor het derde jaar op rij heeft in De Zwaan in Heist-op-den-Berg een druk bijgewoond kindercarnaval plaatsgevonden.





"Zo'n 400 kinderen en ouders zakten zondagmiddag af naar ons feest, allemaal om ter mooist verkleed als prinses, superheld of piraat", zegt Nick Van Loo van de organisatie. "Ook heel wat jeugdbewegingen amuseerden zich. We hadden dan ook de nodige animatie geregeld. Er werd gezongen en gedanst op onze kinderfuif, gesprongen op de springkastelen, er waren grime, een clown, een heleboel spelletjes en meer. Voor de ouders was het dé ideale gelegenheid om wat bij te praten en gezellig iets te drinken." (EDT)