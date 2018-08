Vakbond wijst curatoren die na 22 jaar plots geld eisen terecht 29 augustus 2018

02u31 0 Heist-Op-Den-Berg Vakbond ACV heeft een aangetekende brief verstuurd naar de curatoren die 22 jaar na het faillissement van conservenfabriek Rena Konserven in Bruggeneinde geld eisen van de ex-werknemers.

Deze zomer stelde de curatoren bij de finale afrekening van het faillissement vast dat ze destijds de te betalen btw op de verkoop van de gebouwen, gronden en het materiaal te licht hadden geschat. Ze vragen alles samen zo'n 180.000 euro op bij 135 ex-werknemers. Die kregen in juli een brief in de bus met daarin het te betalen bedrag. Het ACV werd door enkele van hen ingelicht en stuurde voor 20 augustus, de deadline van de betalingen, nog een aangetekende brief naar de curatoren. "In onze brief vragen we naar bewijzen dat het destijds om provisionele uitkering ging, zoals de curatoren beweren. Men stelt dat er geen verjaringstermijn is voor het terugvragen van hun geld, maar dat betwisten we. We wijzen hen op hun verantwoordelijkheid", legt Chris Vangronsveld van ACV Mechelen-Rupel uit. De vakbond stuurde de brief in naam van haar leden en spoorde ex-leden aan ook een brief te schrijven. Het ACV vertegenwoordigt zo 85 van de 135 gewezen werknemers van Rena. Een antwoord kwam er nog niet. "Wij kunnen alleen maar afwachten. Net zoals vorige maand blijven we bij ons standpunt: wij betalen niet", aldus ex-werknemers Eddy Sterckx en Maria Govarts.





Curator François De Keersmaecker reageerde kort. "We zijn een oplossing aan het zoeken", klinkt het. (AVH)