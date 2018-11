Vader (48) verantwoordelijk voor plantage in woning EIGEN KWEEK IN WIEKEVORST: PLANTAGE ONTDEKT NA BRAND IN GARAGE Tim Van der Zeypen

23 november 2018

16u35 0 Heist-Op-Den-Berg De 48-jarige vader van een gezin uit Wiekevorst is door de onderzoeksrechter in Mechelen in verdenking gesteld voor het telen van cannabis. Na een brand in hun woning werd er een plantage ontdekt met zo’n zevenhonderd plantjes. “Uit financiële noodzaak”, luidt het.

De politie van Heist-op-den-Berg en het gerecht in Mechelen stootten gisteren toevallig op een omvangrijke cannabisplantage. Na de bluswerken van een brand in de garage, werden er zo’n zevenhonderd plantjes aangetroffen. De plantage was professioneel opgebouwd. De negentienjarige zoon bleef tijdens de bluswerken ter plaatse en werd aan de woning zelf opgepakt. De vader en de moeder (43) werden eerst nog afgevoerd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Ze hadden teveel rook ingeademd. Vanaf de Spoedafdeling was het - net zoals de zoon - meteen richting politiekantoor voor verhoor.

Financiële problemen

Na de vondst werd er door het parket een onderzoeksrechter gevorderd. Die ontving de drie verdachten in de loop van vrijdagvoormiddag voor verhoor. “De vader werd als enige aangehouden”, meldt een persverantwoordelijke van het parket. “De man wordt nu verdacht voor de teelt en verkoop van verdovende middelen net zoals van diefstal van elektriciteit.” De man gaf de feiten meteen toe. “Tijdens zijn eerste verklaringen vertelde hij meteen dat hij verantwoordelijk is voor de plantage”, luidt het nog. “Dit omwille van financiële problemen.” De man werd overgebracht naar de gevangenis. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer. Zowel de zoon als de moeder werden na verhoor opnieuw vrijgelaten.

Brandoorzaak

De brand brak donderdagochtend uit omstreeks 10.00 uur. Het was een politiepatrouille die de brand had opgemerkt en de brandweer verwittigde. De brand was snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de garage en de inkomhal. Naast een wasmachine en een brommer moest ook nog wat rommel eraan geloven. De brandweer moest ook nog ventileren. De plantage werd uiteindelijk aangetroffen in de kelder. “De brand heeft niets te maken de installatie van de brand”, besluit het parket. De plantage werd inmiddels ontmanteld. Het onderzoek naar de cannabisplantage loopt inmiddels verder.