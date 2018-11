Vader (48) pleit schuldig: “Ik handelde alleen” NA ONTDEKKING VAN OMVANGRIJKE CANNABISPLANTAGE IN WONING Tim Van der Zeypen

27 november 2018

14u15 0 Heist-Op-Den-Berg De raadkamer in Mechelen verlengde vanmiddag de aanhouding van de 48-jarige Rasim A. Hij wordt verdacht van het telen van cannabis. De plantage met zo’n zevenhonderd planten werd vorige week donderdag aangetroffen na een brand in zijn garage.

De veertiger zat al sinds vrijdag in de gevangenis nadat onderzoeksrechter Philippe Van Linthout hem onder aanhoudingsmandaat plaatste in het onderzoek naar de cannabisplantage. “Een onderzoek waar mijn cliënt voor de volle honderd procent aan meewerkt”, vertelt A.’s advocaat Boris Reynaerts. De man gaf vanaf het moment van zijn arrestatie meteen alles toe en pleitte schuldig. De 48-jarige verhuisde zo’n vier jaar geleden samen met zijn vrouw (43) en achttienjarige zoon naar Wiekevorst en huurden de villa langs de Wiekvorstsesteenweg. Na enige tijd deden zich financiële problemen voor waardoor de veertiger zich liet verleiden in het telen van cannabis en de verkoop ervan.

“Alleen gehandeld”

De opbouw van de cannabisplantage gebeurde volgens onze informatie ongeveer een jaar geleden. Hij zou inmiddels ook al geoogst hebben. Tijdens zijn verhoren zette hij meteen ook de rest van zijn familie buiten verdenking. Hij gaf toe alleen te hebben gehandeld en verklaarde verder ook nog dat zowel zijn vrouw als zijn zoon nooit iets van de cannabisplantage hebben geweten. A.’s raadsman kwam aan de raadkamer de vrijlating onder voorwaarden vragen maar na beraad ging de voorzitter daar niet op in. De aanhouding werd verlengd waardoor de man nog zeker een maand langer in de gevangenis zal zitten. “Het is voor hem de eerste keer dat hij met het gerecht in aanmerking komt dus dat valt hem zwaar maar hij stelt het goed”, besluit meester Reynaerts die verder geen commentaar kwijt wou in het kader van het onderzoek.

Dat onderzoek gaat inmiddels volop verder. Er zal onder meer nog moeten worden onderzocht of de vader hulp kreeg van derden bij de opstart van de plantage of bij de verkoop van de drugs. Zowel de moeder als de zoon werden voorlopig buiten verdenking gesteld en mochten na hun verhoor beschikken. Zij kunnen opnieuw terecht in de woning. Ondanks de brand bleef de woning, buiten de garage en een deel van de inkomhal, bespaard van schade. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. “Maar deze had niets te maken met de installatie van de plantage”, zei een persverantwoordelijke van het parket eerder.