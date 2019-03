UPDATE Ondanks staking toch strafstudie voor klimaatspijbelaar. “Waarom word ik bestraft en de leerkrachten niet?” Wannes Vansina

20 maart 2019

18u05 0 Heist-Op-Den-Berg Schoolstaking of niet, in het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg vonden de strafstudies vandaag gewoon plaats. Vooral voor klimaatspijbelaar Flo Stikkers (14) was dat een bittere pil om slikken. “Ik moet nablijven omdat ik spijbel, terwijl de leerkrachten vandaag massaal afwezig zijn en geen straf krijgen.”

Ook in het Heilig-Hartcollege werd de staking redelijk opgevolgd, al lag de school zeker niet plat. Het maakte dat de meeste leerlingen deze voormiddag minstens een uur in de studie moesten doorbrengen omwille van de afwezigheid van hun leerkracht. Ook voor de klas van Flo van was dat het geval. “Er waren veel leerkrachten afwezig. Heel de eetzaal zat vol studerende leerlingen”, zegt de leerlinge van het derde middelbaar.

Maar voor haar bleef het niet bij een uur studie. Na schooltijd volgde nog een strafstudie van 12 tot 15 uur, de eerste ooit in haar schoolcarrière. Haar taak: studeren voor de examens die maandag van start gaan. Op 3 april mag ze nog eens terugkomen voor nog een strafstudie. “Ik heb die straf gekregen voor mijn deelname aan de klimaatbetogingen in Brussel en Leuven: een strafstudie voor elke deelname”, vertelt Flo.

“Onrechtvaardig”

En dat vindt ze behoorlijk onrechtvaardig. “Vandaag staken heel veel leerkrachten. Ik heb daar niks op tegen. Ik weet niet precies waarom, maar ze zullen wel een goede reden hebben en dan moet je opkomen voor je rechten. Alleen vind ik dan dat je iedereen gelijk moet behandelen. Ik moet strafstudie doen, de afwezige leerkrachten krijgen geen straf.”

Overigens hebben de strafstudies haar niet op andere gedachten gebracht. Ze denkt niet dat ze voortaan zal wegblijven van de klimaatbetogingen op donderdag. Haar engagement blijft. “Daarvoor vind ik het klimaat te belangrijk. Er moet iets gebeuren. Daar heb ik nog wel een strafstudie voor over. Overigens liet de school de eerste deelname ook toe, maar toen ben ik niet gegaan omdat ik belangrijke toetsen had.”

Toestemming

Flo kan rekenen op de steun van haar mama Tine en oudere zus Emma. Die laatste vergezelde haar overigens op de klimaatbetogingen. “Blijkbaar mag je als volwassene opkomen voor je mening en rechten, maar wordt de jeugd bestraft. Van mij had Flo de toestemming om naar de klimaatbetogingen te gaan. Ik vind de straf echt niet correct”, zegt de mama. “Ik vraag me af wanneer haar leerkrachten hun woensdagnamiddag als straf gaan uitzitten? 2019 blijkt duidelijk het jaar zonder logica”, aldus Emma.

Spijbelen

Algemeen directeur Fons Nuyens ziet een duidelijk verschil tussen staken – een recht – en deelname aan klimaatacties. Hij wijst er ook op dat met de leerlingen duidelijke afspraken werden gemaakt. “We hebben deelname aan een klimaatmars een keer toegelaten, mits de leerlingen konden bewijzen dat ze ook effectief naar Brussel waren geweest. Toen zijn zo’n 130 leerlingen gegaan.” Verdere afwezigheden worden wél gelijkgesteld aan spijbelen. “Het systematisch afwezig zijn telkens op dezelfde dag kunnen we onmogelijk promoten. De lessen zijn er niet voor niets. De meeste leerlingen konden zich daar ook in vinden. Wie toch spijbelt, weet welke straf daar tegenover staat. Al is het aantal leerlingen dat sinds die eerste keer nog naar een klimaatactie is geweest, zeer beperkt.” Volgens de directeur was op zijn school een leerkracht op vier afwezig ten gevolge van de syndicale actie. “Aangezien de school gewoon open was, hebben we geoordeeld dat ook de strafstudies gewoon moeten plaatsvinden. Overigens waren er ook klassenraden.”