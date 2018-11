Update coalitievorming: burgemeester (CD&V) doet nieuwe poging Antoon Verbeeck

07 november 2018

Burgemeester van Heist-op-den-Berg Luc Vleugels (CD&V) doet een nieuwe poging om uit de politieke impasse te geraken. Groen, Open Vld, N-VA en PRO Heist worden door de burgervader opnieuw uitgenodigd om het samen over een coalitievorming te hebben. Begin deze week stond een gelijkaardige vergadering op de planning, maar daar kwam alleen CD&V en PRO Heist opdagen.

N-VA verkondigde op dinsdag dat het zal samenzitten met Open Vld en Groen, en PRO Heist wil betrekken bij de onderhandelingen. Bij een succesvolle uitkomst zal huidig meerderheidspartij CD&V uit de boot vallen. Burgervader Luc Vleugels (CD&V) wil daarom opnieuw met de partijen een formatievorming bespreken. Een eerdere poging, vorige maandag, mislukte. “Delegaties van CD&V en PRO-Heist zijn toen ingegaan op mijn uitnodiging, N-VA, Groen en Open Vld niet. In hun afzegging verwezen zij naar de informatiegesprekken van Jan De Haes, waarvan zij de resultaten wensten af te wachten. De berichten bevestigen mijn vermoeden dat de maandag door mij uitgenodigde partijen inderdaad allemaal bezig zijn aan een poging om een meerderheid te vormen”, schrijft Vleugels in een bericht naar de kopstukken van Groen, Open Vld, PRO Heist en N-VA.

“Bovendien is nu eveneens duidelijk dat de informatieronde van De Haes door N-VA als afgelopen wordt beschouwd. Vandaar dat ik mijn uitnodiging van maandag wens te herhalen. Om het te hebben over de slaagkansen, de opportuniteiten en de implicaties van een grote coalitie om uit de huidige impasse te geraken, zonder het evenwel noodzakelijk te moeten hebben over een welbepaalde coalitie. Ondertussen stel ik tenslotte vast dat de idee van een grote coalitie almaar meer veld wint”, klinkt het. De burgervader wil op donderdagavond de koppen bij elkaar steken. ETA+ en Vlaams Belang kregen geen uitnodiging in de bus.