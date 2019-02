Uitslaande brand vernielt woning: “Mogelijk asbestprobleem” Tim Van der Zeypen

20 februari 2019

17u00 1 Heist-Op-Den-Berg In Schriek is woensdagmiddag een woning zo goed als uitgebrand. Niemand raakte gewond. Mogelijk bestond het dak uit asbestplaten. De gemeente lichtte de milieudienst in.

De brand brak uit omstreeks 15.00 uur woensdagmiddag. Het waren de bewoners zelf die de brand opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Zowel de lokale politiezone Heist als brandweerzone Rivierenland kwamen massaal ter plaatse. “Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak”, luidt het bij de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Alleen konden de brandweermannen niet verhinderen dat de woning ernstig beschadigd raakte. Het dak van de woning is helemaal vernield. Het houten gebinte stortte zelfs deels in. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. De politie riep omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden. Mogelijk zit er asbest in de dakplaten. De gemeente nam intussen al contact op met de milieudienst. Een gespecialiseerde firma zal het asbest moeten verwijderen.

Geen gewonden

Bij de brand raakte niemand gewond. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er twee personen aanwezig. De brandweer is nog ter plaatse om na te blussen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. De woning werd onbewoonbaar verklaard.

De Schriekstraat is volledig afgesloten voor het verkeer. Tussen de Bredestraat en de Galgenstraat moet het verkeer een lokale omleiding volgen.