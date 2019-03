U17 van KSK Heist komt live op sporza.be: handelszaak schenkt er 11.000 euro mee aan goed doel Antoon Verbeeck

05 maart 2019

18u34 0 Heist-Op-Den-Berg De U17 Regionaal van voetbalclub KSK Heist is op vrijdag 15 maart te bewonderen op sporza.be, met dank aan lokale handelszaak Slaapcomfort Bosmans. De zaak had 11.000 euro veil voor een rechtstreekse uitzending, die door Sporza werd geveild ten voordele van een goed doel. De vzw Beyond the Moon uit Schriek, organisator van reizen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, ontvangt het bedrag.

Sporza organiseerde eind vorig jaar in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel een veiling van een rechtstreekse uitzending op hun website. Bieders mochten een wedstrijd en goed doel naar keuze doorgeven. Bij de Heistse beddenspeciaalzaak Slaapcomfort Bosmans bood sales manager Bart Bosmans mee in naam van de zaak. “Een halfuur voor het einde van de online veiling van Sporza stonden we bovenaan met 2.500 euro, maar op een gegeven moment bleef het bedrag maar stijgen. Uiteindelijk trokken we toch aan het langste eind door 11.000 euro te bieden”, legt Bart uit. “Eerlijk gezegd: we hadden geen maximum bedrag voor ogen. Ik ben zelf trainer van de U17 en moest en zou mijn jongens dit cadeau geven. Het is een hele leuke groep.”

De U17, amper één puntje verwijderd van de eerste plaats in hun reeks, neemt het op vrijdag 15 maart op tegen Wechelderzande, de laatste van de competitie. De wedstrijd zal niet alleen live gestreamd worden op sporza.be, maar wordt ook vermeld tijdens het Journaal en in Sportweekend. Online wordt de wedstrijd fase per fase gevolgd en er komen die dag ook enkele Sporza-gezichten langs. “Uiteraard zijn mijn spelers heel enthousiast. Qua motivatie kan dat tellen. Er worden nu niet speciaal extra trainingen ingelast, de jongens trainen sowieso al drie keer in de week. Ze gaan geen slechte beurt maken, daar ben ik zeker van”, zegt Bart. “We doen hier niet alleen de U17 Regionaal een plezier mee, maar het was voor ook ons belangrijk dat we een goed doel konden steunen. Onze keuze viel op Beyond The Moon, een lokaal goed doel en een fantastisch initiatief.”

“We waren heel hard geschrokken toen we het nieuws vernamen. Op een positieve manier dan wel”, lacht Pascale Somers, oprichtster van vzw Beyond the Moon. “Met dit bedrag kunnen we zo’n vier reizen organiseren voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Wij zorgen dan voor het vervoer, de overnachtingen, zakgeld en medische toebehoren. Zo kunnen zij opnieuw de batterijen opladen. Onze vzw ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van giften van particulieren, serviceclubs, bedrijven en scholen. Wij zijn dan ook verheugd dat Slaapcomfort Bosmans ons heeft uitgekozen als goed doel. Het is dankzij steun als deze dat wij al bijna 15 jaar dergelijke gezinnen kunnen helpen.” De wedstrijd van de U17 Regionaal van KSK Heist start op 15 maart om 19.30 uur. Iedereen is welkom op het A-terrein van de club in de Lostraat. De inkom bedraagt 3 euro. Diezelfde dag is er de eetdag van de supportersclub Blauw Wit Groen.