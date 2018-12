Tylaine opent kledingzaak met eigen creaties in Bergstraat Antoon Verbeeck

04 december 2018

16u59 0 Heist-Op-Den-Berg Tylaine Van den Broeck opent op 16 december haar kledingzaak Maison Tylaine in de Bergstraat, waar de 47-jarige Heistse haar eigen creaties zal verkopen. Haar passie voor het ontwerpen en het maken van kledij ontstond toen Tylaine, naast modeontwerpster ook pianiste en lesgeefster aan de Heistse muziekacademie, een outfit zocht voor op het podium.

Tylaine is al sinds 1995 verbonden aan de Heistse academie, trok de wereld rond als pianiste van Helmut Lotti, speelt de toetsen bij Praga Khan en haar recentste solo-album wordt gedraaid op Klara. Het is dankzij haar passie voor muziek dat ze een tiental jaren geleden een nieuwe passie vond: het ontwerpen en maken van kledingstukken. “Ik startte met mode en ontwerpen omdat ik op zoek was naar geschikte podiumoutfits. Na privélessen naaien en een opleiding in avondschool behaalde ik het diploma modeontwerpster, intussen zo’n tien jaar geleden”, vertelt Tylaine. “In 2011 richtte ik Maison Tylaine op, nadat ik een jaar eerder deelnam aan het VTM-programma ‘De designers’ en doorstootte tot bij de twaalf laureaten. Sindsdien presenteer ik jaarlijks één collectie.”

Haar kleurrijke creaties werden verdeeld via een aantal winkels en webshops. Nu is Tylaine toe aan een volgende stap. “Met de opening van een showroom en atelier in de Bergstraat, hoop ik bereikbaarder te zijn en klanten meer comfort aan te bieden. Nu zoeken klanten me nog op in mijn eigen atelier. Voor je een kledingstuk aankoopt, wil je het toch eerst passen. Dat gaat natuurlijk niet via de webshop. In de showroom zal je in alle rust een kledingstuk kunnen passen”, legt Tylaine uit. “Mijn collecties zullen exclusief hier in Heist te verkrijgen zijn, en via mijn webshop. Van sommige ontwerpen heb ik meerdere exemplaren, maar er zijn ook unieke stuks of, indien gewenst, ontwerpen volledig op maat. Met de feestdagen in zicht zal in eerste instantie mijn feestcollectie een plaatsje krijgen in de zaak. Ondertussen heb ik al een gekende stijl: vrouwelijk, kleurrijk en een vleugje speels gedurfd.”

“Ik ben nu al meer dan 20 jaar actief als professionele pianiste en ben dankzij muziek op plaatsen geweest waar je normaal alleen maar van kan dromen. Als pianiste van het Golden Symphonic Orchestra van Helmut Lotti kon ik onder andere Hugh Grant, Salma Hayek en Dustin Hoffman ontmoeten. Aan de andere kant van het muzikale spectrum speel ik al meer dan twaalf jaar bij Praga Khan. Net als in de mode is het belangrijk om niet te vervallen in typecasting. Ik ga de zaak in de Bergstraat combineren met mijn werk op de academie en als pianiste. Ik hou van mode maar muziek is nu eenmaal mijn eerste liefde”, besluit Tylaine. Maison Tylaine is open op donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, ’s maandags op afspraak. Op 16 december is het officiële opening, met muziek en hapjes. Meer info op www.maisontylaine.com