Twintiger deelt klappen uit aan buurman van zijn moeder: parket eist acht maanden cel TVDZM

04 februari 2019

15u30 0 Heist-Op-Den-Berg Het openbaar ministerie heeft een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel gevorderd tegen een 28-jarige Nigeriaan uit Heist-op-den-Berg. De twintiger stond terecht voor slagen en verwondingen.

Hij viel de buurman van zijn moeder aan. Die had haar zoon opgebeld omdat de buurman voor geluidsoverlast zorgde. “Ter plaatse heeft hij de buurman geslagen. Ook toen het slachtoffer al op de grond lag, bleef hij verder slaan”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “De buurman was een tijdje werkonbekwaam en liep gekneusde ribben en verschillende barsten aan zijn oogkas en neusbeen op.”

Uit het strafblad van de twintiger bleek dat de 28-jarige een agressieprobleem had. Het parket stelde als voorwaarde voor de straf met uitstel een cursus agressiebeheersing voor. De verdediging had een heel ander verhaal. Volgens hen was het de buurman die de agressie had uitgelokt. “Als een gek kwam hij naar beneden gelopen en heeft hij als eerste een slag uitgedeeld aan mijn cliënt”, zei de raadsman van de jongeman. “Mijn cliënt heeft enkel gereageerd.”

Het vroeg de rechtbank om via de politie een filmpje te bekijken van een van de getuigen van de feiten. Dat zou de verklaringen van de 28-jarige bevestigen. De zaak wordt verder gezet op 8 april. De buurman stelde zich al burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro.