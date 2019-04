Tweede editie van mountainbikerace in Bergbos Antoon Verbeeck

16 april 2019

15u06 1

De Heistse mountainbikers ‘de Powerbikers’ organiseren op zaterdag 27 april een tweede editie van BikeFest Heist in het bergbos. Mountainbikers trotseren er de berghellingen terwijl ze worden aangemoedigd door Zwitserse koebellen.

De eerste editie telde vorige jaar 250 deelnemers en 500 supporters. Cijfers die de Powerbikers dit jaar willen evenaren. “Samen met de steun van de eigenaar van het bergbos, het gemeentebestuur, de lokale Chiro en meerdere sponsors, gaan we er alles aan doen om er opnieuw een topevenement van te maken. Voor de jeugd wordt het bergbos in de voormiddag opengesteld. De grote publiekstrekker is uiteraard de Powerbikers Challenge: een drie uur durende race voor teams en solorijders. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om in de voormiddag E-mtb’s te komen testen op de hellingen in het bos. De uitvalsbasis ligt opnieuw aan de vernieuwde lokalen van de meisjeschiro aan de Kerkhofstraat”, delen de organisatoren mee. “Door het succes van de eerste editie liepen de inschrijvingen als een trein: na minder dan een week zat de deelnemerslijst al vol. Opmerkelijk dit jaar is dat er veel vrouwelijke deelnemers van de partij zijn.”

De wedstrijd gaat van start om 14 uur, de podiumceremonie staat gepland om 18 uur. Supporters, met of zonder koebel zijn heel de dag welkom. “Na aankomst van de wedstrijd is er een gezellige après-bike en als de weergoden het toestaan, sluiten we af met een klein kampvuur. De volledige opbrengst van het event gaat, net als vorig jaar, integraal naar de 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker, waar we met drie teams aan de start zullen staan.” Meer info kan je vinden op de clubwebsite www.powerbikers.be en op Facebook.