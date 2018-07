Twee gewonden bij ongeval met drie auto's 10 juli 2018

Op de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg zijn gisteravond kort na 20 uur twee gewonden gevallen bij een ongeval met drie personenwagens op het kruispunt Lange Molenstraat-Mechelbaan. Een van de gewonden moest bevrijd worden uit zijn auto. Eén wagen liep zware schade op. De bestuurder daarvan raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. "De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging", zegt officier Ronny Orlians van de brandweerzone Rivierenland. De bevrijding verliep vlot en zonder problemen. Nadien moest de brandweer de rijbaan reinigen, omdat die bezaaid lag met brokstukken. In een ander voertuig raakte ook de bestuurder gewond. Twee wagens moesten getakeld worden. Een rijbaan, die in de richting van Mechelen, werd meer dan uur afgesloten. (TVDZM)