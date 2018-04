Twee dievegges in de cel 16 april 2018

02u31 0

De politie heeft twee vrouwen opgepakt die in aanmerking komen voor een aantal inbraken in Merksplas, Lille, Putte (2) en Heist-op-den-Berg. De twee, een van Italiaanse afkomst (36) en eentje van Kroatische origine (30) worden verdacht van zware diefstal, poging zware diefstal en bendevorming. De twee vrouwen werden opgepakt in Heist-op-den-Berg en verschenen al voor de raadkamer in Turnhout die de aanhouding bevestigde. (VTT)