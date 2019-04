Twee dagen wegenwerken in centrum Booischot Antoon Verbeeck

04 april 2019

11u57 0 Heist-Op-Den-Berg Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert tijdens de eerste week van de paasvakantie werken uit in de Dorpsstraat-Westmeerbeeksesteenweg (N15) in Booischot. Op maandag 8 en dinsdag 9 april wordt het wegdek vernieuwd vanaf het kruispunt met de Hoekstraat tot net voorbij het kruispunt met de IJzerenweg.

“Het wegdek van de Dorpsstraat-Westmeerbeeksesteenweg is plaatselijk versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Hoekstraat tot net voorbij het kruispunt met de IJzerenweg. De bovenste laag asfalt wordt er in beide richtingen vernieuwd. De werken duren twee dagen en worden uitgevoerd in de paasvakantie om de hinder voor het verkeer te beperken”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van AWV Antwerpen. Tijdens de werken is de straat volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via Kleine Steenweg, Liersesteenweg (N10), Haltestraat-Begijnendijksesteenweg en Houtvensesteenweg-Vennekensstraat. Voor fietsers is er geen hinder, aan de fietspaden wordt niet gewerkt. Bij regenweer of te lage temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen.