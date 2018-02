Trouw in Deugd maakt comeback na 50 jaar 17 februari 2018

De toneelkring van Fanfare Trouw in Deugd maakt na meer dan een halve eeuw een comeback. In de jaren zestig gaven de toenmalige acteurs er de brui aan. Om het onderhoud van zaal Wildeman te kunnen financieren, de thuisstek van de fanfare, gaat de vereniging opnieuw op de planken staan.





Elke cent is welkom

"Vermits wij een vzw zijn en zelf moeten opdraaien voor de kosten van onze zaal, is elke cent welgekomen. Daarom organiseren we geregeld een activiteit", zegt voorzitter van de fanfare Johan Crauwels. "Het idee van een toneelvoorstelling kwam er na de stopzetting van de toneelkring van de Vrije basisschool Putte, die in 2016 haar laatste voorstelling speelde. Omdat een aantal leden van die toneelkring bij onze fanfare actief zijn, kwam het ter sprake om de toneelkring van onze fanfare van onder het stof te halen. De toneelkring werd begin jaren 60 opgedoekt. Het leek ons een leuk idee om geld in het laatje te krijgen." En zo brengt de fanfare eind maart de klucht 'Viva La Musica' in zaal Wildeman. "Buiten mijn vrouw en ik hebben alle acteurs ervaring. We beginnen dus niet volledig van nul. Als de voorstellingen een succes blijken te zijn, komt er zeker een vervolg." Meer informatie over de voorstellingen en tickets via ludmie@skynet.be.