Trio staat terecht voor waslijst aan inbraken 09 juni 2018

02u59 0 Heist-Op-Den-Berg Drie mannen uit Heist-op-den-Berg moesten zich voor de rechter verantwoorden voor 11 inbraken en 5 inbraakpogingen. Een van hen beraamde ook nog een gewapende overval op een nachtwinkel in Heist.

Die man werd als spilfiguur beschouwd en was de enige die zijn kat stuurde naar de rechtbank. Het openbaar ministerie was beknopt: "De bende viseerde voornamelijk automaten en verder nog chalets en kantines van jeugdverenigingen." Tegen de spilfiguur eiste het parket een celstraf van drie jaar effectief. "Hij ging verder, zelfs na tussenkomst van de politie en de onderzoeksrechter", klonk het nog.





Tegen de twee anderen werden straffen met uitstel gevraagd. De 28-jarige Dimitri M. riskeert achttien maanden met uitstel voor zijn betrokkenheid bij zes feiten, het bezit van enkele wapens en de verkoop van cannabis. "Ik had niets meer en daarom heb ik dit allemaal gedaan", vertelde de twintiger. Zijn raadsman Erik Bertels voegde toe dat hij zich inmiddels laat begeleiden en vroeg om een autonome probatiestraf. Zijn confrater Frédéric Thiebaut, die derde beklaagde Patrik V. (53) verdedigde, vroeg om een straf met probatie-uitstel. Zijn wagen werd gebruikt om de feiten te plegen en was zelf betrokken bij twee feiten. Het parket eiste twaalf maanden met probatie-uitstel. De Chiro van Hulshout, een van de burgerlijke partijen, vroeg 2.170 euro schadevergoeding. "Er werden geluidsboxen -en kabels gestolen en ernstig beschadigd", klonk het.





Vonnis op 25 juni. (TVDZM)