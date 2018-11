Tributeband REM komt hits spelen in ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

22 november 2018

Café ‘t Wit Paard in het centrum van Heist-Goor verwelkomt deze zaterdag REMind, een tributeband van de Amerikaanse rockgroep REM. Op setlist staan klassiekers als ‘Man on the moon’, ‘Everybody hurts’, ‘Losing my religion’ en ‘Shiny happy people’. Het optreden start om 22 uur. Inkom is gratis.