Triangel houdt opendeur op bouwwerf 26 mei 2018

02u32 0 Heist-Op-Den-Berg GO! Freinetschool Triangel in Booischot organiseert vandaag een opendeurdag met rondleidingen op hun nieuwbouwwerf. Tegen volgend schooljaar zou het bouwwerk, dat tien klaslokalen, een documentatiecentrum, een sportzaal, een speel-leer-straat en een atelierkeuken telt, klaar moeten zijn.

"Er moet nog veel gebeuren maar de timing en werkzaamheden liggen op schema", zegt Patrick Leunens, coördinator van Triangel. "De gevels zijn praktisch klaar, de buitenramen en deuren worden momenteel voorzien van glas, de vloerverwarming is geplaatst en ook alle nutsvoorzieningen zijn geïnstalleerd. Het grote werk zit hem nog in de afwerking van de nieuwe speel-leer-straat en de betegeling van de verharde speelplaats en de overdekte speelplaats. Op zaterdag 1 september staat de officiële opening gepland."





Op zaterdag zal er tussen 14 en 18 uur ieder kwartier een groep van een twintigtal mensen worden rondgeleid op de werf. De rondleidingen worden gegeven door de leerkrachten. "Iedereen is welkom om onze werf te komen bezoeken en inschrijven is niet verplicht", legt Patrick uit. "Onze 190 kinderen en ons schoolteam moeten al langer dan een schooljaar rekening houden met de grote bouwwerf en alle moeilijkheden dat dit met zich meebrengt. Deze opendeurdag op de werf is de gelegenheid om vast te stellen dat het de moeite waard is om nog even door deze zure appel te bijten. Er staat ons allen iets heel moois en functioneel te wachten." De totale kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 3,2 miljoen euro, volledig gefinancierd door het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. (AVH)