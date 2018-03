Treinverkeer verstoord na persoonsongeval 15 maart 2018

02u32 0

Het treinverkeer tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot ondervond gisterenvoormiddag hinder door een persoonsongeval in Begijnendijk. Door het ongeval, dat vroeg in de ochtend plaatsvond, was het rechtstreekse treinverkeer tussen Leuven en Antwerpen onderbroken. Er werden pendelbussen ingelegd tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot. Om 9.30 uur was de toestand grotendeels hersteld en volgden er nog enkele kleine gevolgvertragingen. (AVH)