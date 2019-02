Trein botst op auto, bestuurder blijft ongedeerd Els Dalemans

09 februari 2019

14u43 0 Heist-Op-Den-Berg In de nacht van vrijdag op zaterdag is een trein op een auto ingereden in Heist-op-den-Berg. De auto belandde op het treinspoor nadat een 17-jarige jongen de controle over het stuur verloor.

“Het ongeval gebeurde vrijdagavond rond half 11, op de spoorlijn Lier-Aarschot in Heist-op-den-Berg. De bestuurder van een wagen die in de Cuperuslei reed, raakte in de scherpe bocht van de weg af en kwam zo op de treinsporen terecht”, zegt Kim Bastaens van de lokale politie Heist.

“De automobilist zou nog geprobeerd hebben om de wagen van de sporen te halen, maar zonder resultaat. Iets later reed de trein richting Leuven in op de auto, de Opel Corsa raakte hierbij vanzelfsprekend erg zwaar beschadigd. De automobilist was op dat moment al in veiligheid, er raakte dus niemand gewond. Hoe dit ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog helemaal niet duidelijk. De bestuurder was inderdaad nog minderjarig, waarom hij op dat moment met het voertuig onderweg was, is ons nog niet bekend. De omstandigheden worden de komende dagen verder onderzocht.”

Het treinverkeer was door het ongeval een hele tijd onderbroken. “Niemand van de inzittenden van de trein -een dertigtal reizigers- raakte gewond. Zij werden geëvacueerd en we hebben meteen een alternatieve busdienst ingelegd om deze mensen nog op hun bestemming te krijgen”, zegt Charlotte Verbeke van Infrabel. “Ook reizigers die later op de avond nog een trein op deze lijn wilden nemen, werden op die manier geholpen. De wagen moest immers getakeld worden, dus beide sporen waren pas rond half 3 ‘s nachts terug vrij.