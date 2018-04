Tractor rijdt tegen slagboom 28 april 2018

Het treinverkeer tussen Heist-op-den-Berg en Lier liep gisterenochtend enkele minuten vertraging op, nadat de slagboom van de overweg in de Oude Liersebaan werd aangereden.





De hinder deed zich voor tussen 8 en 9 uur. " De vertragingen lagen tussen de vijf en tien minuten. De slagboom werd geraakt door een tractor, maar de schade viel mee en het ging om een kleine herstelling. Het treinverkeer moest ter hoogte van de overweg de snelheid verlagen. De automobilist is gestopt toen hij merkte dat hij de slagboom had geraakt", aldus Frédéric Petit, woordvoerder van spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel. (AVH)