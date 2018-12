Tot twee jaar cel met uitstel voor drugsverslaafden TVDZM

18 december 2018

15u45 0 Heist-Op-Den-Berg Vier mannen en een vrouw zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden voor het bezit en verkoop van GHB en andere zware drugs. Ze kregen tot twee jaar met uitstel. Een man werd vrijgesproken

Dat alle zes een zwaar drugsverleden hadden, bleek uit het strafregister. Enkele onder hen hadden al voorgaande celstraffen gekregen voor drugsfeiten of volgden in het verleden al begeleidingen om van de drugs vanaf te geraken. Daarom werden ze vanmorgen ook allemaal ook veroordeeld tot strenge straffen. Hoofdbeklaagde Kevin G. stond terecht omdat hij door het parket beschouwd werd als hofleverancier van de aanmaakstof van GHB en kreeg meteen ook de zwaarste straf: twee jaar cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden en het betalen van een geldboete van enkele duizenden euros. Hij moet zich wel intensief laten behandelen voor zijn drugsprobleem. De vier anderen kochten de spullen aan bij G. en verkochten volgens het parket de drugs verder. Ze konden allemaal gelinkt worden aan het verhandelen van drugs op basis van enkele berichten in hun gsm-toestel. Zij kwamen er vanaf met celstraffen van acht maanden effectief tot achttien maanden met uitstel.