Toneelstuk voor goede doelen 08 maart 2018

Enkele lokale acteertalenten uit Booischot staan deze maand samen op de planken voor het toneelstuk 'Kiezen is verliezen'. De opbrengsten van het toneelstuk, dat draait rond een reality-show waarin een bekende Vlaming zijn levenspartner moet kiezen, worden geschonken aan het jeugdvoetbal van KVC Booischot en de lokale basisschool. De voorstellingen vinden plaats op 10, 11, 13, 16 en 17 maart in de parochiezaal van Booischot, telkens om 20 uur. Tickets zijn te verkrijgen bij Verzekeringen Janssens, Dorpsstraat 40, aan 9 euro per stuk. (AVH)