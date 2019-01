Toneelkring De Eendracht speelt komedie Antoon Verbeeck

29 januari 2019

Toneelkring De Eendracht uit Itegem brengt volgende maand de voorstelling De Mede-eigenaars van Gérard Darier. De repetities zijn volop aan de gang. “De jaarlijkse vergadering van mede-eigenaars van een klein appartementsgebouw dreigt in chaos uit te monden door een overvolle agenda, het voorstel om een lift te installeren en de zogezegd geheime relatie tussen één van de eigenaars en de syndicus. Deze knotsgekke komedie zorgt voor een bulderende schaterlach van begin tot einde”, aldus Steven Willemsens van de toneelkring. De voorstellingen vinden plaats op 9, 10, 16, 17, 21 en 23 februari in de parochiezaal van Itegem. Reserveren kan via www.fanfare-de-eendracht.be of 0494/36 78 35 (tussen 18 en 20u). Een ticket kost 9 euro.