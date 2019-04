Toeristische dienst deelt kortingen en tickets uit Antoon Verbeeck

16 april 2019

14u43 1

Toerisme Heist-op-den-Berg opent op zondag 28 april de deuren van het kantoor aan de Postweg. Iedereen die de nieuwste toeristische informatie, fietsroutes en wandelfolders zoekt, is welkom. “Omdat er in de Heistse deelgemeenten al heel wat trage wegen geïnventariseerd werden, lanceren we twee nieuwe wandelingen langs trage wegen. Kinderen kunnen deze zomer in elke deelgemeente op pad met een korte fotozoektocht. Tijdens de opendeurdag geven we ook korting op heel wat fiets- en wandelkaarten”, klinkt het. Op het kantoor kan je ook een gratis ticket voor het treinmuseum en de water- en uitkijktoren krijgen. “Bovendien bieden wij de bezoekers een leuk Heists geschenkje en een Heistse streekspecialiteit aan om het nieuwe toeristische seizoen feestelijk in te zetten.” Het kantoor aan de Postweg 6 is open van 10 tot 17 uur.