Tienermeisjes worden cowgirls ZINA (16) EN ROBINNE (14) MOGEN NAAR WK 'WESTERN RIDING' IN TEXAS MARLIES VAN BAEL

16 februari 2018

02u45 0 Heist-Op-Den-Berg De 16-jarige Zina Vangeel uit Herentals en de 14-jarige Robinne De Deyne uit Wiekevorst zijn geselecteerd om deel te nemen aan het wereldkampioenschap 'western riding' voor de jeugd in Texas in de Verenigde Staten. "Het is een grote

uitdaging maar wel ongelofelijk leuk."





Zina en Robinne rijden al lang paard. Ze zijn dan ook in de wolken dat ze uitgekozen werden om naar Texas te mogen.





Beide meisjes werden tijdens hun trainingen uitgekozen door gasttrainers. De vijf sterkste ruiters werden geselecteerd.





"Ik heb geprobeerd om tijdens het jaar en op de clinics (waarop de gasttrainers komen kijken, red.) mijn beste beentje voor te zetten en steeds te trainen samen met mijn trainster Christel Poels en de coach van het jeugdteam Iris Van Rompaey", zegt Zina."Aan hen en aan mijn ouders heb ik alles te danken."





Vijftien landen

De meisjes vertegenwoordigen ons land op de 'American Quarter Horse Youth World Cup' van 28 juni tot 8 juli. "Er rijden jeugdruiters van 15 landen mee in 8 verschillende klassen. Maar het speciale is vooral het hele samenzijn", zegt Zina.





Ook Robinne is klaar om er het beste van zichzelf te geven. "Het is een grote uitdaging", zegt ze. "Dit is voor ons de grootste wedstrijd waarin we morgen rijden en we hebben er hard voor getraind. We gaan ook vooral naar Texas om veel mensen te leren kennen."





Hun eigen paarden mogen helaas niet mee. "We krijgen daar paarden toegewezen dus we kunnen ons nog niet helemaal voorbereiden. We krijgen wel eerst enkele dagen om te oefenen met de paarden om ze ook wat te leren kennen", zegt Zina.





Voor haar is deze reis de eerste buiten Europa én zonder haar ouders. "Het is heel spannend maar ik kijk er enorm naar uit. Tijdens de wedstrijd worden de meisjes beoordeeld op de manier waarop ze met het paard rijden. "Het is de bedoeling om om ter mooist en om ter traagst te kunnen lopen met het paard, zelf moeten we er zo mooi mogelijk op zitten. Je moet dan ook aan jouw paard leren om met zijn hoofd naar beneden te lopen."





De wedstrijd is zowat de meest prestigieuze in de wereld en de wereldtop uit het paardrijden is er aanwezig. Robinne en Zina schatten hun kansen niet erg hoog in.





"Wij zijn een klein land op dat gebied. We gaan vooral om veel bij te leren", vertelt Robinne. "Het is fantastisch dat wij de kans krijgen om op dit avontuur te gaan."