Tevredenheid over opkomst kampen en speelplein 03 augustus 2018

Team Sport en Jeugd, team BKO en Speelplein en team Doelgroepen kijken tevreden terug op de eerste helft van de zomervakantie. In de maand juli namen 1.070 kinderen deel aan verschillende sportkampen. Deze maand verwachten ze nog zo'n 800 kinderen op de sportkampen. "Voor enkele kampen zijn er nog plaatsen vrij. In de maand juli speelden er elke dag gemiddeld 181 kinderen op het speelplein, met op 10 en 12 juli twee topdagen van 206 kinderen. In totaal namen in juli 3.990 kinderen deel aan de speelpleinwerking. De workshops in samenwerking met zelfstandigen en vrijwilligers telden vorige maand 527 inschrijvingen", klinkt het. Inschrijven voor de sportkampen en workshops doe je via www.heist-op-den-berg.be/webshop, of neem contact op met team Sport en Jeugd. (AVH)