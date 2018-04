Ten Kerselaere viert feest in spiegeltent 24 april 2018

Woonzorghuis (WZH) Ten Kerselaere viert deze week de twintigste verjaardag van het zorgnetwerk Emmaüs vzw. Op het domein kwam een grote spiegeltent, die gisteren werd uitgetest bij de eerste activiteit op de feestagenda: een spelletje bingo. "Al snel hebben wij ervoor gekozen om iedereen; bewoners, medewerkers, familie, buren, collega's, inwoners van Heist-op-den-Berg en omstreken, bij dit feest te betrekken en te laten meegenieten van dit evenement", deelt Viv Verhaert van Emmaüs mee. "Het programma is zeer gevarieerd, zodat iedereen er wel iets in vindt wat hem of haar bekoort. Er zullen lokale artiesten optreden, de film ' Zie mij doen' wordt getoond en er komen foodtrucks vanuit de buurt. Er zijn ook oldtimers van alle uithoeken van Vlaanderen te bekijken." Deelnemen aan de feestweek doe je gratis. (AVH)