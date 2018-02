Tekenacademie maakt nieuwe siervazen voor kerk 03 februari 2018

De Heistse tekenacademie gaat nieuwe siervazen maken voor de Sint-Jan Baptistkerk in Schriek. In september 2015 werd de gunning voor de restauratie van de daken en gevels van de kerk goedgekeurd voor een bedrag van 570.316,37 euro. Het gemeentebestuur merkte nu op dat de twee siervazen op de voorgevel van de kerk in zeer slechte toestand zijn en wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. "De siervazen schilferen af en staan los. De restauratie van deze stukken zijn niet opgenomen in het oorspronkelijke restauratiedossier van 2015", deelt het schepencollege mee. "De Heistse tekenacademie is echter bereid om nieuwe siervazen te maken. De kostprijs voor het frezen van de basisvorm in een bepaalde steensoort bedraagt 13.395 euro, inclusief btw. De kostprijs voor het demonteren, vervoer en monteren van de siervazen door een gespecialiseerde firma bedraagt 2.178 euro, inclusief btw."