Tejater Aventoe maakt kans op award 25 juli 2018

02u30 0

Theatervoorstelling 'U bent mijn moeder' van Tejater Aventoe uit Wiekevorst is geselecteerd voor het Landjuweel 2018. De voorstelling staat op de shortlist van de zes beste voorstellingen van het voorbije theaterseizoen. Alle amateurgroepen in Vlaanderen konden hun productie laten evalueren op een aantal kwaliteitscriteria. Een team van selecteurs bezocht in de loop van het voorbije theaterseizoen een 70-tal producties, waaronder 'U bent mijn moeder'. Tejater Aventoe zal het moeten opnemen tegen theaterkringen uit Bilzen, Leuven, Balen en twee uit Gent. Tejater Aventoe zal op 4 november, tijdens de 82ste editie van het Landjuweelfestival, de voorstelling spelen voor een jury.





(AVH)