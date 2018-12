Team Sport en Jeugd wint #sportersbelevenmeer-award Antoon Verbeeck

Team Sport en Jeugd van de gemeente Heist-op-den-Berg heeft de #sportersbelevenmeer-award in ontvangst genomen. Sport Vlaanderen daagde in 2018 alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. De gemeenten en steden die erin slaagden om vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Heist-op-den-Berg is één van de gemeente die op 13 december de award ontving. Team Sport en Jeugd maakte dit jaar onder andere gebruik van de hashtags #sportersbelevenmeer en #sportheistopdenberg en stimuleerde de sportclubs en inwoners om deze hashtags te posten. Daarnaast werden ook de scholen betrokken bij het behalen van de award.