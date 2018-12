Team Sport en Jeugd houdt nieuwjaarszingen in leven Antoon Verbeeck

10 december 2018

Team Sport en Jeugd van het gemeentebestuur wil met de steun van Kempens Karakter de traditie van het nieuwjaarszingen in leven houden. Alle leerlingen uit de tweede kleuterklassen van de Heistse scholen ontvangen vandaag een zangzakje en krijgen een liedje aangeleerd. De zakjes met een kleurrijke opdruk zullen overal in de regio opduiken. Daarnaast worden er affiches verspreid. Door deze affiche aan hun raam te hangen maken inwoners duidelijk dat nieuwjaarzangers meer dan welkom zijn. De affiche is verkrijgbaar in De Sporthal, de bib, het onthaal van het gemeentehuis en OCMW. Via de website kan je de affiche ook zelf afdrukken. Voor Heistse kinderen is er ook een beperkt aantal zangzakjes verkrijgbaar aan het loket van De Sporthal. Een zakje kost 2 euro.