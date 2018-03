SuperVlieg landt in centrum 10 maart 2018

SuperVlieg landt op 6 mei in het centrum van Itegem. Kinderen van 4 tot 12 jaar en volwassenen kunnen er samen deelnemen aan alle activiteiten zoals, koninklijk knutselen in kasteel Boekenstein, middeleeuws dansen, genieten van Circo Ropopolo, droomkastelen boetseren en veel meer.





Het programma vind je op www.supervlieg.be of in de programmakrant, die te verkrijgen is in CC Zwaneberg. De voorverkoop is deze week gestart. Voor sommige activiteiten moet je op voorhand inschrijven. (AVH)