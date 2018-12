Straffen met uitstel voor koppel dat kinderen sloeg TVDZM

06 december 2018

12u45 0 Heist-Op-Den-Berg Een 45-jarige man en zijn vrouw (40) zijn beiden schuldig bevonden aan de mishandeling van hun kinderen. Het koppel kreeg twee jaar cel met uitstel en moeten een begeleiding volgen. Er werd ook een contactverbod opgelegd. Ze mogen hun kinderen enkel zien indien de jeugdrechter de toestemming geeft.

De mishandeling kwam aan het licht nadat de dertienjarige dochter van het koppel naar de politie was gestapt. Dit samen met de mama van een vriendinnetje dat ze in vertrouwen had genomen. De politie nam audiovisuele verhoren af. Ook van de negen andere kinderen in het gezin. “Ze vertelden allen dat ze hun ouders graag zagen maar het inmiddels ook gewoon waren geworden dat ze af en toe geslagen werden”, klonk het in de vordering van het parket destijds. De kinderen verklaarden dat ze geslagen werden met metalen buizen of met een houten bezemsteel. Soms werden ze ook buiten gezet bij vriestemperaturen en werden ze overgoten met ijskoud water.

Volgens de raadsman van de vrouw was er inmiddels schuldinzicht. De mishandeling werd niet betwist maar wel gekaderd. “De oorzaak ligt bij de strenge opvoeding die mijn cliënt zelf heeft gekregen”, zei meester Pieter De Wit die de 45-jarige vader verdedigde op zitting vorige maand. De raadsmannen stelden een begeleiding voor. Iets waar de rechtbank op in ging. Die veroordeelde de ouders tot een celstraf van twee jaar met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Een daarvan is het volgen van een begeleiding om hun opvoedkundige vaardigheden aan te scherpen. De twee kregen tot slot ook nog een contactverbod opgelegd. Zo mogen ze hun kinderen, die allen geplaatst zijn, enkel zien indien de jeugdrechter hen de toestemming geeft.